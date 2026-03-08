Флорист рассказала, как выбрать идеальный букет на 8 Марта

Выбор цветов для женщины на 8 Марта лучше строить, ориентируясь на ее индивидуальность и предпочтения, отметила в беседе с « Лентой.ру » флорист и владелица салона «Цветочки да ягодки» Наталья Ивашина. Эксперт подчеркнула, что хорошим ориентиром для выбора букета может служить заставка на телефоне женщины, где часто отражается ее эстетика и любимые цветы.

По словам Ивашиной, предпочтение стоит отдавать кустовым цветам, так как они выглядят более объемными и дольше сохраняют свежесть. Для мам и бабушек флорист советует составлять сборные композиции, которые можно рассматривать и вдохновляться ими на собственные посадки в будущем.

Флорист уточнила, что при выборе букета важно учитывать характер женщины. Например, воздушная и нежная натура оценит легкие оттенки розовой гвоздики, гипсофилу или матрикарии. Жизнерадостной и веселой подойдут сборные яркие букеты с ирисами, разноцветными тюльпанами и нарциссами. Творческим и сложным личностям лучше подарить композиции с необычными формами и экзотическими акцентами, такими как протея или эвкалипт.

Также Ивашина отметила актуальные тенденции: сейчас популярны букеты из гипсофилы, которые после высыхания можно использовать для ароматных саше, а также красиво оформленные корзины с цветами, сладостями, фруктами и игристым.

Эксперт подчеркнула, что правильный букет — это не просто подарок, а отражение личности и вкуса женщины, и внимание к деталям делает его особенно ценным.

