Россияне воспринимают 8 Марта как проверку отношений

Большинство российских пар рассматривают подарок на 8 Марта как важный показатель отношения в паре, а неудачный презент может стать причиной серьезного конфликта или даже расставания. К такому выводу пришли аналитики бренда Michel Kataná, результаты исследования оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

Согласно опросу, для большинства россиян значение подарка определяется не его стоимостью. Более 40% участников исследования считают главным внимание и оригинальную идею, а около 29% отмечают важность эмоций, которые вызывает презент. Цена оказалась решающим фактором только для 16% респондентов, тогда как значение бренда указали лишь примерно 12% опрошенных.

При этом многие воспринимают Международный женский день как своеобразную проверку отношений. Почти 60% участников исследования заявили, что неудачный подарок способен стать поводом для разрыва, а около трети признались, что плохой презент серьезно портит праздничное настроение.

Среди наиболее желанных подарков лидируют украшения и аксессуары — их выбрали более трети женщин. Вторую позицию заняли впечатления и путешествия, которые предпочли около 27% респонденток. Популярными остаются парфюмерия и косметика, тогда как техника оказалась значительно менее востребованной.

В числе самых разочаровывающих вариантов женщины назвали бытовые предметы — такой ответ дали около трети участниц опроса. Кроме того, примерно четверть респонденток считают тревожным сигналом слишком дешевый подарок, а каждая пятая отмечает, что негативно воспринимает презенты, купленные в спешке.

