ФНС видит все: налоговая вычисляет арендодателей без чека и договора

Налоговики фактически перекрыли каналы для «черной» аренды жилья. Как пояснил «Газете.Ru» глава компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко, служба научилась сверять банковские переводы с объявлениями и учитывать обращения соседей.

Законный арендодатель может платить НДФЛ 13% (15% при доходе свыше 2,4 млн руб.) либо стать самозанятым с ставкой 4% для физлиц и 6% для юрлиц. В первом случае нужна декларация 3-НДФЛ, во втором — чек через приложение, но есть лимит годового дохода. При сдаче нескольких квартир выгоднее оформить ИП на УСН: 6% с дохода или 15% с прибыли.

При нарушениях штраф — 20% от недоимки. За умышленную неуплату — 40% плюс пени. Штрафуют и за неподачу декларации даже при маленьком доходе, а также за выбор неподходящего режима (например, превышение лимита для самозанятых).

Даже наличные расчеты не спасают: налоговая использует косвенные признаки. Регулярную сдачу нескольких квартир могут признать предпринимательством. Часто сигнал дают недовольные жильцы. Для фиксации факта аренды договор не нужен — подойдут переписка, переводы и показания свидетелей.

«Главная ошибка собственника — рассчитывать, что такой доход останется незамеченным», — заявил Шумейко.

