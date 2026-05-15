Фонд Андрея Первозванного проводит Всероссийский журналистский конкурс «Реставрация памяти»

В 2026 году Фонд Андрея Первозванного запускает Всероссийский журналистский конкурс «Реставрация памяти». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Конкурс посвящен сохранению наследия малых городов и сел. Он направлен на распространение информации об истории регионов России, на поощрение волонтерской активности.

К участию приглашаются журналисты региональных и местных СМИ. В рамках конкурса участники могут рассказать о людях, инициативах и проектах, сохраняющих культурное наследие.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда Андрея Первозванного.