Формировать будущую пенсию призвали с 14 лет

Формирование будущей пенсии в России возможно с 14 лет при официальном трудоустройстве. Об этом рассказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина, сообщает РИА Новости . Это позволяет школьникам и студентам колледжей накапливать пенсионные баллы еще до совершеннолетия при соблюдении условий трудового законодательства.

Подростки могут устроиться на оплачиваемую работу с 14 лет с согласия родителей и органов опеки. Самостоятельно заключать трудовой договор разрешено с 16 лет. Закон запрещает труд во вредных или опасных условиях, а также в сферах, негативно влияющих на моральное развитие: ночные клубы, торговля алкоголем и работа в игорных заведениях.

Рабочее время для несовершеннолетних ограничено: для 14-15 лет — не более четырех часов в день, для 15-16 лет — не более пяти часов, для 16-18 лет — до семи часов. Подростки, совмещающие работу с учебой, должны работать сокращенный день, как минимум вдвое меньше обычного.

Раннее трудоустройство позволяет накапливать пенсионные баллы, что в будущем положительно скажется на размере пенсии. Политик подчеркнула, что соблюдение законодательства защищает права несовершеннолетних и обеспечивает безопасные условия работы.

