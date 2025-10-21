Формировать будущую пенсию призвали с 14 лет
Формирование будущей пенсии в России возможно с 14 лет при официальном трудоустройстве. Об этом рассказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина, сообщает РИА Новости. Это позволяет школьникам и студентам колледжей накапливать пенсионные баллы еще до совершеннолетия при соблюдении условий трудового законодательства.
Подростки могут устроиться на оплачиваемую работу с 14 лет с согласия родителей и органов опеки. Самостоятельно заключать трудовой договор разрешено с 16 лет. Закон запрещает труд во вредных или опасных условиях, а также в сферах, негативно влияющих на моральное развитие: ночные клубы, торговля алкоголем и работа в игорных заведениях.
Рабочее время для несовершеннолетних ограничено: для 14-15 лет — не более четырех часов в день, для 15-16 лет — не более пяти часов, для 16-18 лет — до семи часов. Подростки, совмещающие работу с учебой, должны работать сокращенный день, как минимум вдвое меньше обычного.
Раннее трудоустройство позволяет накапливать пенсионные баллы, что в будущем положительно скажется на размере пенсии. Политик подчеркнула, что соблюдение законодательства защищает права несовершеннолетних и обеспечивает безопасные условия работы.
