Форум «Арктика: настоящее и будущее» состоится в Санкт-Петербурге

Четырнадцатый Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова будет проходить в Санкт-Петербурге 12 и 13 декабря. Мероприятие организовано МОО «Ассоциация полярников».

Форум проводится каждый год. В нем участвуют представители власти, бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, НКО и СМИ. Цель мероприятия — определить главные направления социально-экономического развития Арктики.

В этом году форум соберет свыше двух тысяч человек из РФ и зарубежных стран. Основная тема мероприятия — «Человекоцентричная Арктика как приоритет».

В рамках форума будет работать выставка, на которой свои проекты представят регионы и предприятия России. Кроме того, будет реализован профориентационный проект «Встреча поколений». Помимо этого, будет разработан проект Резолюции с инициативами участников.