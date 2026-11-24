Жители Муромцевского района Омской области столкнулись с нашествием диких животных. По их словам, лисы беспрепятственно разгуливают по улицам населенных пунктов и давят домашнюю птицу — кур, гусей и уток. Сельчане утверждают, что рыжие хищники чувствуют себя в деревнях по-хозяйски и не боятся людей, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, о проблеме местные рассказали в паблике «Голос Муромцево». По словам жителей, дикие лисы запугали обитателей нескольких деревень: животные разгуливают по улицам без всяких препятствий и нападают на подворья. Один из жителей Муромцево прикрепил к публикации фотографию, на которой видно, как лиса гуляет вблизи частных домов и, как подозревает сельчанин, ищет обед.

«Лисы, в частности, в селе Артын, свободно гуляют по улицам, давят, курей, гусей, уток, ничего не боятся, Хотелось бы услышать мнение руководства района на эту тему. Пора что-то делать», — заявил автор жалобы.

Публикация привлекла внимание министерства природы Омской области. В ведомстве призвали не приближаться к диким лисам и не пытаться самостоятельно избавиться от незваных гостей. Жителям советуют не вступать в контакт с хищниками и не решать проблему своими силами, а действовать через уполномоченные структуры.

«Категорически запрещено приближаться к лисице, пытаться ее сфотографировать, покормить, погладить. Отстрел диких животных в городе могут проводить только сотрудники полиции при достаточных на то основаниях — проявлении агрессии и явных признаках заболевания бешенства. Также обращаем внимание, что случайные заходы животных в населенные пункты происходят регулярно. Зачастую животные самостоятельно возвращаются в привычную среду обитания», — объяснили в минприроды.

В министерстве также добавили, что в течение года в регионе следят за численностью лисиц и регулярно проводят вакцинации — за популяцией наблюдают на постоянной основе, а профилактические меры применяются планово, а не от случая к случаю.

Ранее сообщалось, что в Воронеже подтвердили бешенство у лисы и призвали срочно проверить прививки питомцев.