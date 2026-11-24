В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на выезде обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:2. Нападающий Кирилл Капризов был признан первой звездой матча.

Россиянин набрал 4 (1+3) очка. Результативная серия Капризова продолжается 15 матчей подряд — нападающий обновил рекорд франшизы по этому показателю.

Результативная игра против «Сан-Хосе» позволила Капризову выйти на второе место в споре лучших бомбардиров НХЛ. На данный момент на счету российского форварда 49 (19+30) очков в 26 матчах, он опередил Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 47 баллов. Впереди только еще одна звезда «Нефтяников» Коннор Макдэвид — 58 (13+45) очков.

Второй звездой матча был признан российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин, который очков не набрал, зато совершил семь силовых приемов. Без набранных баллов завершили матч также нападающие «Уайлд» Максим Шабанов, Данила Юров и защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов. Голкипер «Сан-Хосе» пропустил три шайбы, совершив 25 спасений.

Ранее первый хет-трик в карьере сделал российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров.