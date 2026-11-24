О том, что сейчас происходит на мировом рынке нефти и каким энергетический рынок встретит декабрь 2026 года, Финансам Mail рассказал Игорь Юшков — эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

Согласно информации, которую приводит спикер, обвиняя Тегеран, американский лидер пытается подать собственные шаги как стремление стабилизировать мировой энергетический рынок. Однако, как считает специалист, именно начало военной операции США и Израиля против Ирана обернулось серьезными ограничениями судоходства в Ормузском проливе.

«Трамп хочет это представить не так, будто он виноват в высоких ценах, потому что начал военный конфликт с Ираном, а так, будто он продолжает давить на Иран для того, чтобы цены снизились. То есть Трамп пытается повернуть эту историю в свою пользу и показать, что он все делает правильно», — объяснил специалист.

По словам Юшкова, претензии к демократам могут быть связаны с тем, что при президентстве Джо Байдена США активно расходовали стратегические нефтяные резервы, сдерживая цены на топливо. В итоге к началу нового кризиса возможности для дальнейшего высвобождения нефти оказались скромнее.

Главную же причину роста мировых цен эксперт видит в ограничении поставок энергоресурсов с Ближнего Востока: через Ормузский пролив ранее шло около 20% мировых поставок нефти и значительная часть международной торговли сжиженным природным газом.

Давление на рынок, отметил Юшков, усиливают и действия США по ограничению экспорта иранской нефти, и атаки йеменских хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Все это удерживает цены на нефть на высоком уровне. Мы видим, что ближневосточный фактор остается основным, определяющим цены на нефть. На мировом рынке по-прежнему дефицит, полноценного движения через Ормузский пролив нет», — подчеркнул Юшков.

По прогнозу эксперта, в декабре стоимость нефти может держаться вблизи $95 за баррель, колеблясь на несколько долларов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке. Если же активные боевые действия возобновятся, котировки способны вновь подняться выше $100.

«Я думаю, что мы и дальше будем видеть примерно тот же ценовой диапазон. Если возобновятся боевые действия, цены уйдут выше $100 за баррель. Сейчас рынок пытается уловить сигналы: будут ли новые столкновения или все-таки начнутся переговоры», — рассказал эксперт.

Ранее эксперт Скрябин высказал мнение, что снижение розничных цен на топливо в России может быть недолгим.

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