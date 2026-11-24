Осенью текущего года работодатели выставили почти 76 тыс. вакансий с частичной занятостью, а среди соискателей в возрасте 19–30 лет насчитывалось около 1,5 млн резюме с запросом на подработку. Когда дополнительный заработок превращается в регулярный, важно не только грамотно распределить нагрузку, но и корректно оформить отношения с нанимателем. Финансы Mail выяснили , чем совместительство отличается от совмещения и какие права при этом сохраняются у сотрудника.

По данным издания, два понятия нередко употребляют как синонимы, хотя за ними стоят совершенно разные форматы занятости. Различия касаются того, где выполняется работа, в какое время и как оформляются отношения.

По информации издания, при совместительстве сотрудник трудится у своего или другого работодателя в свободное от основной работы время, и отношения оформляются отдельным трудовым договором. При совмещении работа выполняется у основного работодателя в течение обычного рабочего дня, а основанием служат письменное согласие сотрудника и дополнительное соглашение.

Финансы Mail привели пример: дизайнер занят в компании с 10:00 до 19:00, а по вечерам трижды в неделю ведет соцсети небольшого бренда — это внешнее совместительство. Если же в той же компании дизайнеру на месяц поручили обязанности отсутствующего контент-менеджера, речь идет уже о совмещении.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Согласно статье 60.2 Трудового кодекса РФ, при совмещении работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника и установить доплату. В случае совместительства второй работодатель заключает с сотрудником трудовой договор, где обязательно указывается, что работа выполняется по совместительству. Зарплата, график, обязанности, условия премирования и дата начала работы также должны быть отражены в документе.

Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности с основного места работы приносить не требуется. Работодатель может запросить паспорт, а для должности, требующей специальных знаний, — диплом или его заверенную копию. Если работа связана с вредными или опасными условиями, понадобится справка о характере и условиях труда по основному месту работы.

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