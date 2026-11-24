Мария Егорова, нейропсихолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России, объяснила Здоровью Mail, почему эмоции берут верх над аппетитом и что делать, когда еда превращается в способ справиться с переживаниями.

С наступлением холодов темнеет рано, и это нередко подталкивает искать утешение в еде. Механизм простой: напряжение или скуку человек гасит обильной порцией, затем появляется вина, и ее тоже хочется притупить едой. Цикл замыкается. Такое состояние специалисты называют компульсивным перееданием.

По словам Егоровой, ключевой признак — не объем съеденного, а потеря контроля. Человек ест и не может вовремя остановиться, при этом голода он обычно не испытывает. Второй маркер — отсутствие пищевых предпочтений: в такой момент подходит любая еда, важно лишь насытиться.

Если приступ уже произошел, первое, чего делать не стоит, — корить себя. Представление о пользе жесткой самокритики ошибочно: устойчивость дает не ругань, а сочувствие к себе. Исследования подтверждают: те, кто умеет себя поддержать, съедают меньше и реже страдают от вины, толкающей к новому срыву.

Следующий шаг — спокойный разбор. Осуждать себя бессмысленно, это лишь расстраивает. Полезно восстановить, что было за час до приступа: голод, конфликт с близким, усталость, скука, одиночество, недовольство собой? Поняв истинную причину, работать нужно с ней.

По мнению эксперта, справиться самостоятельно реально, но с оговорками. Помогают структурированные программы самопомощи на основе когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), группы взаимопомощи, книги и видео. Очной терапии они уступают, однако эффект дают. Если же приступы часты, присутствует выраженная тревога или депрессия, а попытки за несколько месяцев не дали результата, нужен специалист.

Наконец, по мнению эксперта, стоит отказаться от «запрещенных списков». Чем жестче ограничения, тем притягательнее «запретный плод»: контроль изматывает, а запрет повышает ценность продукта. Спокойное отношение к срывам постепенно налаживает пищевое поведение — одно печенье перестает запускать цепочку. Быстро проблема не решится, но приступов со временем станет меньше.

«Важно не загонять себя в спортзал, а отнестись к себе уважительно: выбрать приятное, посильное движение. Тренировка не должна становиться вашим наказанием, иначе мы снова попадем в порочный круг наказания себя», — отметил эксперт.

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