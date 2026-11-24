Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил Финансам Mail, за счет чего у части пожилых граждан к финалу 2026 года заметно подрастет пенсия.

По данным эксперта, речь идет о получателях, недавно отметивших 80-летие: именно эта дата, а не очередная индексация, запускает перерасчет. Экономист привел конкретный расчет.

«Увеличение пенсий в декабре 2026 года, затронет тех пенсионеров, кому в ноябре исполнилось 80 лет, — отметил он. — Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход. Как это отразится на размере страховой пенсии? Приведу конкретный пример».

Допустим, отметил эксперт, в ноябре 2026 года страховая пенсия по старости вместе с фиксированной выплатой у пенсионера, которому в ноябре исполнилось 80 лет, равнялась ₽33 107. Уже в декабре сумма достигнет ₽44 105,55. Иными словами, по сравнению с ноябрьским поступлением выплата окажется больше на 33,22%.

Причина столь ощутимого роста — пересмотр фиксированной части и надбавка за уход. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости равна ₽9 584,69, а надбавка за уход — ₽1 413,86. По утверждению Балынина, заявления от пенсионера не понадобятся: перерасчет сделают автоматически, так как Социальный фонд России располагает всей нужной информацией.

«Отдельно хотел бы напомнить о том, что в январе 2026 года суммы страховых пенсий работающих и неработающих пенсионеров были увеличена на 7,6%, темпами на 2 п.п. выше инфляции, которая составила в 2025 году 5,59%», — добавил Игорь Балынин.

Кроме того, эксперт напомнил о категории официально трудившихся в 2025 году пенсионеров — им прибавку начислили в августе. Ее величина зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за минувший год. Потолок августовского повышения в 2026 году — ₽470,28. Для сравнения: годом ранее максимум составлял ₽437,07, то есть нынешний предел оказался примерно на ₽33 выше.

«Следует отметить, что данная прибавка не является разовой выплатой, а она сохраняется и в последующие месяцы», — заключил эксперт.

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