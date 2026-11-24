В ночь на 24 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован на Московском направлении, где силы ПВО уничтожили 20 БПЛА на подлете к столице. В Брянской области при ударах дронов по пассажирскому микроавтобусу и жилому дому пострадали пять человек. В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал 13 минут, Росавиация закрывала небо над Калугой и Волгоградом.

Москва и Московская область: 20 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи дважды сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Сначала силами ПВО Минобороны были сбиты девять БПЛА, затем — еще 11. Таким образом, общее число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Брянская область: пять пострадавших при ударах по автобусу и жилым домам

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в канале на платформе MAX, что украинский беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус в поселке городского типа Климово. Ранения получили две пассажирки и водитель, всем оказана медицинская помощь и назначено лечение.

Также в поселке Белая Березка Трубчевского района при ударе дрона загорелся частный жилой дом, ранен 64-летний хозяин. Еще один удар пришелся по гражданскому автомобилю возле села Картушин Стародубского района — водитель получил многочисленные ранения. Всего, по данным губернатора, в регионе пострадали пять человек.

Волгоградская область: режим беспилотной опасности длился 13 минут

В 2:20 24 ноября на территории Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Угроза атаки вражеских дронов продлилась всего 13 минут — отбой был дан в 2:33. За это время Росавиация вводила временные ограничения на полеты, аэропорт Волгограда ненадолго прекращал работу. Официальной информации о сбитых беспилотниках или последствиях на земле не поступало.

Белгородская и Тульская области: режим угрозы без данных о последствиях

В ночь на 24 ноября режим угрозы атаки БПЛА был объявлен в Белгородской, Тульской и Вологодской областях. Жители этих регионов провели ночь в режиме беспилотной опасности. Официальных заявлений губернаторов о сбитых дронах, пострадавших или разрушениях именно за ночь на 24 ноября в проверенных источниках не опубликовано. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал земляков сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям.

Ростовская область: отбой беспилотной опасности по южной части региона

В ночь на 24 ноября в Ростовской области действовал режим беспилотной опасности. Утром был объявлен отбой по южной части региона. Жителей призвали при обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближаться к ним и сообщать по номеру «112». Массированная атака на регион с более чем 80 сбитыми и подавленными дронами, пожаром в Красносулинском районе и повреждением домов в Новошахтинске относилась к предыдущей ночи — с 22 на 23 ноября.

Курская область: атака БПЛА на Курск вечером 23 ноября

Вечером 23 ноября украинские беспилотники атаковали центр Курска. Губернатор Александр Хинштейн сообщил о задымлении в одном из зданий в центре города после атаки БПЛА. Данные о пострадавших и масштабе повреждений уточнялись. Эта атака произошла до начала интересующего периода (20:00 23 ноября — 07:00 24 ноября), однако режим беспилотной опасности в регионе сохранялся и в ночные часы.

Ограничения в аэропортах

На фоне информации о беспилотной опасности Росавиация в ночь на 24 ноября закрывала небо над Калугой и Волгоградом. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Волгограда возобновил работу после отбоя угрозы.