Форум «Карта мира» пройдет в Москве в феврале

Форум «Карта мира» пройдет 12 февраля 2025 года в центре ГлавУпДК при МИД России в Москве. Мероприятие проводит Фонд социальных и культурных программ «Сокол».

Основные темы форума — Россия и многополярный мир, новые возможности экономики.

В рамках деловой программы обсудят вопросы расширения межрегиональных связей и укрепления единства России, развития международного сотрудничества, реализации проектов и инициатив, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Комплекс мероприятий Всемирного движения «Карта мира» включает в себя форум 12 февраля, фестиваль «Карта мира — Россия» 12-15 июня, марафон по регионам РФ с июня 2025-го по июнь 2027-го, фестиваль 5-13 июня 2027 года.