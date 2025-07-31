Форум производителей ягод состоялся в Луховицах

Местом проведения форума было выбрано крестьянско-фермерское хозяйство «Снова молодой» под руководством Дмитрия Капитанова. КФХ успешно занимается выращиванием и реализацией не только клубники и малины, но и томатов, огурцов, сладкого перца, а также цветов и рассады, пользующихся стабильным спросом. С начала текущего года с клубничных грядок собрано около 10 тонн, а суточный объем производства огурцов варьируется от 700 килограммов до тонны.

У хозяйства имеются две производственные площадки – возле поселка Астапово и вблизи деревни Врачово. Форум проходил на второй площадке, которая развивается командой «Снова молодой» уже на протяжении двух лет.

«Я ранее работал в Москве, но 7 лет назад решил вернуться и попробовать свои силы в сельском хозяйстве. Это был кардинальный поворот в моей жизни. Сейчас я считаю это правильным решением. Начал с огурцов, поскольку в Луховицах они пользуются огромной популярностью. Идей было много. Мы возвели теплицы для выращивания огурцов и томатов. Затем перешли к клубнике, которая показала себя весьма успешно, так как она любима потребителями и пользуется высоким спросом, поэтому сейчас мы уделяем ей особое внимание. Хотя и огурцы у нас тоже пользуются большим спросом», – поделился Дмитрий Капитанов.

Хозяйство «Снова молодой» практикует агротуризм. Посетители имеют возможность посетить ферму, продегустировать различные сорта клубники и самостоятельно собрать ягоды с грядок, а затем взвесить собранный урожай.

«Люди приезжают целыми семьями из Москвы и других районов Подмосковья. Они с удивлением наблюдают за тем, как растет клубника. Мы используем ремонтантные сорта, которые продолжают плодоносить до наступления заморозков, поэтому у нас есть клубника в августе и сентябре. Именно в эти месяцы ягода достигает максимальной сладости», – отметил Дмитрий Капитанов.

В перспективе хозяйство планирует расширить свою деятельность и включить в ассортимент голубику.

Проведение подобных форумов в Луховицах стало традицией. Это вполне закономерно, учитывая растущую популярность и перспективы развития ягодного бизнеса как в округе, так и в Московской области в целом.

«Это востребованное и перспективное направление. Мы не хотим оставлять производителей один на один с трудностями, поэтому и организуем такие площадки для общения. В прошлом году мы провели тестовое мероприятие, а сейчас форум приобрел более серьезный масштаб. Здесь присутствуют участники производства ягод и фермеры, выращивающие их самостоятельно, а еще представители научных организаций. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В следующем году форум будет еще более масштабным. Главное – мы получили положительные отзывы от производителей», – подчеркнул глава Луховиц Сергей Тимохин.

На форуме присутствовала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Она подчеркнула значимость подобных мероприятий, так как производители ягод нуждаются в информационной поддержке, образовании и продвинутых технологиях.

«Московская область занимает лидирующие позиции в России по производству ягод. Здесь появляется множество новых проектов, благодаря близости к потребителям. В Подмосковье развиваются интересные и технологически продвинутые хозяйства, выращивающие разнообразные культуры – от земляники до смородины, крыжовника, вишни, ежевики и малины. Практически весь объем ягод, реализуемых в регионе, выращивается в Подмосковье», – заявила Ирина Козий.

На форум в Луховицы съехались не только местные аграрии, но и гости из соседних округов. Для них Дмитрий Капитанов провел экскурсию, рассказал о начальном этапе и процессе развития хозяйства.