Форум «Выбирай» пройдет летом на территории ОЭЗ «Алабуга»

Форум «Выбирай» пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге Республики Татарстан с 28 июня по 4 июля. Цель мероприятия — создание условий для профильного развития молодежи в области внедрения информационных технологий в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и искусственного интеллекта.

В форуме примут участие около тысячи обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений со всей России в возрасте от 15 до 19 лет, прошедших конкурсный отбор. Подать заявку на участие в форуме можно до 7 июня на сайте проекта.

Образовательная программа форума включает акселератор и дни робототехники, беспилотных и спутниковых технологий, искусственного интеллекта и киберфизики, медицинских и химических технологий, проектирования и строительства.

Участники, наиболее качественно и интересно выполнившие проекты акселератора и проявившие себя в рамках программы, на закрытии форума получат приглашения на стажировки, обучение и средства на реализацию идеи до 300 тысяч рублей.

Особая экономическая зона «Алабуга» является крупным инвестиционным проектом в масштабах России. На ее территории зарегистрированы 64 компании-резиденты, из них 33 компании уже осуществляют промышленно-производственную деятельность. Среди них такие мировые копании, как Kastamonu, Aurus, Armstromg, Транснефть-Синтез, Sollers, Rockwool и другие.