Форум «Женщины России Всегда рядом» пройдет в июне
Фото: [freepik.com]
Всероссийский открытый Форум некоммерческих организаций и социального предпринимательства «Женщины России Всегда рядом» пройдет 26 июня в Торгово-промышленной палате РФ в Москве.
В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, социальные предприниматели, эксперты
в сфере деятельности НКО.
Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте мероприятия.