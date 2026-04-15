Фото кулича с дилдо довело блогершу до уголовного дела в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двадцатилетнюю девушку. Причиной стало фото, опубликованное ею в личном блоге: на снимке пасхальный кулич был запечатлен рядом с секс-игрушкой. О факте задержания проинформировали в управлении следственного комитета по Ленинградской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения».

Максимальное наказание, которое грозит фигурантке, — лишение свободы на срок до одного года. В настоящее время следователи продолжают активную работу в рамках уголовного дела.

Напомним, резонанс возник после того, как блогерша выложила в социальных сетях провокационное изображение с куличом и дилдо. Сама девушка в свое оправдание заявила, что не верует в Бога. Однако после массированной волны критики тиктокерше пришлось принести публичные извинения и удалить спорный контент из всех своих аккаунтов. Спустя некоторое время против нее было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ — об оскорблении религиозных чувств верующих.

Ранее сообщалось о том, что в Москве СК провел обыск у девушки, сделавшей кальян на куличе.