Французские Mirage 2000 нарисовали кривой трезубец в небе над Черным морем

Самолеты Mirage 2000 французских военно-воздушных сил совершили показательный полет в юго-западной части Чёрного моря. В ходе полета в небе был изображен символ в форме трезубца. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях Воздушных сил Украины.

Представители Вооружённых сил Украины обращают внимание на то, что полёт проходил по необычному маршруту, который на картах мониторинга выглядел как стилизованный трезубец — символ Украины. Однако, если посмотреть на скриншоты с сайта Flightradar24, можно заметить, что трезубец получился не совсем правильным. А если точнее — очень кривоват.

Тем не менее последний факт совершенно не смущает Киев. Мало того, судя по реакции ВСУ, там полагают, что этот поступок французских летчиков является проявлением поддержки, единства и стратегического сотрудничества с Украиной.

Дополнительные изображения карты демонстрируют, что авиация Франции проследовала над юго-западным регионом Чёрного моря, который находится между Болгарией и Турцией, и это произошло вблизи от маршрутов, по которым летают гражданские самолеты.

Стоит отметить, что украинские войска также используют истребители Mirage французского производства. Впервые они были замечены при отражении атаки ВС России 7 марта.