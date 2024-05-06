Французский посол прибыл в МИД РФ

В российский МИД прибыл посол Франции в Москве Пьер Леви. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 мая, ссылаясь на данные своего корреспондента.

На данный момент причины визита официального лица не сообщаются. Немного ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о новом витке напряженности между Россией и Францией, и виток этот был инициирован французской стороной. В частности, президентом Эмманюэлем Макроном, пишет СМИ.

Ранее Макрон заявлял о том, что не исключает факта отправки войск на Украину для защиты территорий, и это, по мнению Пескова, является довольно опасной риторикой. Макрон уточнял тогда, что отправка войск возможна в том случае, если российские военные прорвут линию фронта.