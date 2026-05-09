Французский вызов для российских ледовых мэтров: зачем в Москву приехал Бенуа Ришо

Приезд самого востребованного хореографа планеты в Россию вызвал дискуссию о конкуренции с отечественными постановщиками и секретах успеха западного специалиста, который планирует карьеру атлетов на годы вперед. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Конкуренция на высшем уровне

Появление Бенуа Ришо в Москве создало определенное напряжение в профессиональном сообществе. Несмотря на наличие таких признанных мастеров, как Илья Авербух и Даниил Глейхенгауз, российские фигуристы топ-уровня все чаще делают выбор в пользу француза. Эксперты отмечают, что статус постановщика сегодня напрямую влияет на судейские оценки за компоненты, превращая имя хореографа в своеобразный международный бренд.

При этом отечественная школа не сдает позиций. Программы Ильи Авербуха по-прежнему отличаются узнаваемым стилем и глубиной идей, что подтверждается успешными работами для Софьи Муравьевой. В свою очередь, Даниил Глейхенгауз, несмотря на десятилетний стаж на высшем уровне, продолжает создавать знаковые постановки, такие как «Парфюмер» для Петра Гуменника.

Новые имена и ледовый андеграунд

Помимо титулованных мэтров, в России активно заявляет о себе «новое поколение» хореографов. Среди них выделяется Сергей Плишкин, чьи работы в парном катании и танцах на льду характеризуются смелостью и экспериментальным подходом. Специалисты полагают, что выход подобных талантов на рынок одиночного катания — лишь вопрос времени, что создаст еще более плотную конкуренцию для иностранных приглашенных звезд.

В чем заключается метод Ришо

Популярность французского специалиста объясняется не только его талантом, но и уникальным подходом к процессу. Коллеги характеризуют Бенуа как фанатичного перфекциониста, который стремится контролировать все аспекты образа: от технических шагов до дизайна костюмов и нюансов макияжа.

Ключевые особенности работы Ришо:

Долгосрочное планирование: он зачастую предлагает концепции сразу на два сезона вперед, выступая в роли стратега карьеры спортсмена.

Глубокое погружение: хореограф детально изучает индивидуальность каждого фигуриста еще до начала работы на льду.

Комплексное видение: постановка воспринимается им как цельный продукт, где музыка и движения неразрывно связаны с будущим развитием атлета.

В новом сезоне плодами его труда воспользуются такие лидеры, как Евгений Семененко, дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, а также перспективные юниоры Мария Фефелова и Артем Валов.