Фрязинские школьники блестяще выступили на Открытом первенстве по русским шашкам

В воскресенье, 24 ноября, в спортивном комплексе МБУ ДО СШ «Старт» в Щелково прошло Открытое первенство по русским шашкам, собравшее молодых спортсменов.

Это событие стало настоящим праздником для любителей интеллектуальных игр. Участники могли продемонстрировать свои навыки в шашках – в игре, которая требует от участников предельной концентрации и способности предугадывать действия противника.

Ученики МБОО СОШ №1 из Фрязино вновь подтвердили свой профессионализм в этом виде спорта, показав впечатляющие результаты и яркую игру. В ходе напряженных матчей они смогли завоевать призовые места.

Так, к примеру, Анна Пацкова показала невероятную стойкость и смекалку. Девушка заняла 1-е место, выполнив нормы 3-его юношеского разряда. Ляйсан Шехмаметьева также порадовала зрителей своим мастерством. Ей удалось выполнить норму 2-го юношеского разряда и завоевать 1-е место, что подчеркивает высокий уровень подготовки.

Святослав Воробьев оказался на 2-м месте после выполнения нормы 3-го юношеского разряда, что свидетельствует о его настойчивости и стремлении к совершенству. Мария Пацкова заслуженно заняла 3-е место, что подтверждает упорство и трудолюбие спортсменки. Эти достижения не только важны для самих участников. Они служат вдохновением для будущих поколений, побуждая ребят играть в шашки и развивать аналитические способности.

Тренера и их воспитанники заслуживают огромного уважения и поздравлений! Впереди юных шахматистов ждут не менее интересные и яркие победы. А участие в Открытом первенстве по русским шашкам – это еще один шаг к новым достижениям.