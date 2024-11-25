Фрязинский Лесопарк в День Матери провел праздник для горожан

В рамках праздничного мероприятия для гостей организовали различные конкурсы. Так, гости могли отправиться на фотопрогулку. У сцены проводили танцевальный мастер-калсс «Танцуем всей семьей», в котором с радостью принимали участие в первую очередь виновницы торжества — мамы.

Каждый посетитель мог выбрать то занятие, которое соответствует его предпочтениям. Так, в здании проката собрались юные повара, которые осваивали кулинарные процессы в рамках мастер-класса «Рецепты моей бабушки». Рядом проходила зона художественного мастер-класса «Мамам с любовью».

В середине праздника гостей ждало следующее увлекательное мероприятие. Театр-экспромт для детей и взрослых «Театральная семья» позволил каждому участнику стать частью волшебной сказки. После в здании проката начался концерт «От сердца к сердцу». Под душевные мелодии, наполненные теплотой и романтикой, завершился праздничный день.