Фрязинцы добились успеха на Чемпионате России по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли на высочайшем уровне с 21 по 26 ноября на спортивной арене-бассейне ЦВВС «Невская волна».

За чемпионство боролись Победители и призеры ОИ, Чемпионатов Мира, Европы и России с уровнем подготовки от кандидатов в Мастера спорта до Заслуженных Мастеров спорта. Московскую область блестяще представили Анна Яновская, Полина Славина, Иван Миронов и Илья Стасюк.

Анна Яновская пробилась в финал, завоевав 6 и 7 места и улучшив свои результаты. Остальные спортсмены также побили личные рекорды и рекорды школы, доказав высокий уровень подготовки.

Успех фрязинских пловцов на Чемпионате России – это не только заслуга спортсменов, но и результат целенаправленной работы тренеров и всей спортивной школы. Их достижения вдохновляют и демонстрируют высокий потенциал фрязинского спорта, предвещая победы в дальнейших турнирах.