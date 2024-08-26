Фрязинцы почтили память героев ВОВ в День воинской славы

Волонтеры Подмосковья вознесли цветы к памятнику воинам, павшим в боях за победу над фашизмом.

Ежегодно 23 августа вся страна отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это одно из крупнейших сражений в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), о котором точно знает каждый россиянин и истинный патриот страны. В честь такого важного события молодежь и депутаты городского Совета почтили память павших героев минутой молчания.

Курская битва длилась больше месяца — с 5 июля по 23 августа 1943 года. За все время ожесточенной схватки СССР потерял порядка 860 тыс. солдат убитыми и раненными. В итоге она завершилась разгромом немецких сил и окончательным переходом стратегической инициативы на сторону Красной армии.

«Победа всегда была и будет за нами!», — написал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев в своем официальном телеграм-канале.

Бойцы, мужественно защищая Родину от врага, служат настоящим примером стойкости и воли. Их подвиг не только вошел в историю, но и навсегда закрепился в памяти соотечественников. В том числе и тех, кто прямо сейчас защищает Курск и его окрестности от вторжения.