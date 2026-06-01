ФСБ аннулировала паспорта РФ восьми мигрантам с криминальным прошлым

Федеральная служба безопасности аннулировала российское гражданство у восьми уроженцев Центральной Азии. Среди лишенных паспортов — житель Тульской области, который позиционировал себя как представитель криминального мира и получил срок за незаконные манипуляции с оружием. Об этом пишет ТУЛАСМИ .

Пресс-служба ФСБ сообщила о лишении гражданства РФ группы иностранцев, обосновавшихся в разных регионах страны. Все они имели проблемы с законом, однако решающим фактором для столь серьезной меры стало систематическое нарушение законодательства и угроза общественной безопасности.

Один из фигурантов дела проживал в Тульской области. Мужчина, называвший себя частью криминальной среды, регулярно попадал в поле зрения правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном обороте деталей огнестрельного оружия и боеприпасов, приговорив к полутора годам колонии-поселения. Правда, на момент решения ФСБ приговор еще не обрел законную силу — это не помешало ведомству запустить процедуру лишения гражданства.

Как добавили в службе, без паспортов РФ остались также иностранцы из Тверской, Тюменской и Архангельской областей, а также выходцы из Бурятии и Республики Алтай. В отношении каждого из них велись разбирательства. Наиболее громкий эпизод связан с фигурантом из Тверской области — его подозревают в пособничестве террористам при подготовке атаки на «Крокус Сити Холл».