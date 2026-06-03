Около 3 тыс. детей отдохнут в пришкольных лагерях Красногорска этим летом

В подмосковном Красногорске уже начали работу пришкольные лагеря. По информации начальника управления образованием администрации городского округа Ольги Кравец, в этом году в них смогут отдохнуть 2995 детей в возрасте от 7 до 12 лет — на 235 человек больше, чем в прошлом году.

Свои двери для ребят лагеря открыли 1 июня, всего заработало 27 площадок. Продолжительность смены составит 21 день. В каждом учреждении разработана собственная программа досуга и воспитания.

В Год единства народов России особое внимание в лагерях уделят патриотизму и укреплению межнациональной дружбы. Кроме того, будет реализована программа «Орлята России». Помимо пришкольных площадок, этим летом в Красногорске запланированы смена в городском лагере «Сказочный» и специальная смена‑форум для старшеклассников.