ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

В Саратовской области ФСБ России задержала и арестовала гражданина России, который, действуя по заданию украинских спецслужб, пытался доставить взрывчатку в Подмосковье для подрыва автомобиля заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Ярослава Москалика.

В июле 2023 года гражданин России 1976 года рождения по собственной инициативе связался с сотрудником украинских спецслужб. Он согласился сотрудничать за денежное вознаграждение и выполнять действия, угрожающие безопасности России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Первая статья — ч. 3 ст. 205.1, которая предусматривает ответственность за пособничество в совершении террористического акта. Вторая статья — ч. 6 ст. 222.1, которая касается незаконного сбыта взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённого организованной группой лиц.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов взорвался припаркованный автомобиль. В этот момент рядом проходил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Москалик. Он погиб.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании подозреваемого — 42-летнего Игната Кузина. Мужчина оказался агентом украинских спецслужб и имел вид на жительство на территории Украины.