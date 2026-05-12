В Подмосковье провели еще более 1,1 тыс. процедур ЭКО

С начала 2026 года в Подмосковье процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) прошли более 1,1 тыс. женщин, всего в этом году планируется провести порядка 5,5 тыс. процедур. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пары, которые давно мечтают о ребенке, но не могут забеременеть самостоятельно, могут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. В Подмосковье им бесплатно доступны процедуры ЭКО», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что для прохождения процедуры жительницам региона нужно обратиться в женскую консультацию и оформить квоту. Узнать подробнее об ЭКО и необходимых документах можно здесь.

Напомним, что программу реализуют в рамках нацпроекта «Семья».

