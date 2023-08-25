Футболист Тарасов уехал из России, бросив жену с тремя детьми

Как сообщает издание «Утро.ру» , Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко были вместе уже 5 лет. За это время пара обзавелась не только тремя детьми, но и миллионной аудиторией. Однако, судя по последней информации, семейная идиллия длилась недолго.

В сети нередко ходят слухи, что футбольный игрок «смотрит по сторонам». Недавно даже появилась информация о том, что супруги резко расстались. Сопровождалось все это публикациями Тарасова в социальных сетях. Судя по ним, спортсмен отдыхает за границей, пока жена с детьми сидит в России.

Фанаты, конечно, оказались недовольны таким исходом событий. По их мнению, супругу можно было бы взять с собой в отпуск. Тем более, что детей точно есть куда пристроить за время совместного отдыха. Однако, футболист предпочел развлекаться с рэпером T-Killah.