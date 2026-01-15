Символы из теста: в Подмосковье научили гадать на поморских козулях

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» провели необычное мероприятие, посвященное святочным традициям. Гостей погрузили в атмосферу начала прошлого века и научили старинному северному гаданию на поморских козулях — ритуальных фигурках из ржаного теста, которые в давние времена служили не только угощением, но и инструментом предсказания будущего, пишет REGIONS .

Как пояснила научный сотрудник Наталья Буданова, традиция выпекать козули уходит корнями в языческие обряды зимнего солнцестояния, а позднее была приурочена к Рождеству. Это пример того, как в быту наших предков тесно переплетались древние верования и повседневные практики, создавая целую систему символов и примет.

«Поморские козули, обрядовое печенье, которое выпекали на севере России. Традиция древняя, связана с языческими поверьями. Пекли козули в день зимнего солнцестояния, время, когда рождалось новое солнце. А позже выпекать их стали уже на Рождество Христово», — объяснила она.

Сам обряд гадания прост и может быть воспроизведен в домашней обстановке, что делает его интересной идеей для семейного праздника. Фигурки животных — оленя, коровы, коня, птицы или медведя — вслепую вытягивали из миски, накрытой салфеткой. Каждый символ имел свое толкование: от здоровья и достатка до путешествий и добрых вестей. Например, олень предвещал успех в делах, корова — материальную стабильность, а птица — семейное счастье.

Ранее сообщалось, что в Раменском раздают елочные игрушки из дом-музея священномученника.