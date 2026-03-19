Гагарин и Христос: священник нашел нечто общее в назначении даты Пасхи 2026

Стала известна дата главного православного праздника в текущем году. Как сообщил глава миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой, Пасха придется на 12 апреля, пишет РИА Новости.

Эта дата совпадает с Днем космонавтики, что несет в себе глубокий символизм. Представитель церкви отметил неслучайность такого календарного пересечения, назвав его не иронией судьбы, а иронией истории.

По словам Берегового, в день чествования прорыва человека в физическое космическое пространство верующие будут праздновать прорыв в пространство духовное. Священник провел параллель между подвигом Юрия Гагарина и подвигом Христа, который сумел победить время и смерть.

Служитель церкви напомнил, что весь Великий пост православные готовятся к этому событию, образно выражаясь, «сбрасывая лишний груз» перед финальным стартом. Он пояснил, что расчет даты по лунно-солнечному циклу периодически приводит к подобным совпадениям, как это уже случалось, к примеру, в 2020 году.