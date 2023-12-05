Гала-шоу Ильи Авербуха состоится в Подольске

В подмосковном городском округе Подольск состоится масштабное гала-шоу на льду Ильи Авербуха «Чемпионы». Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Шоу пройдет 9-го декабря в парке имени Виктора Талалихина. Жители и гости подмосковного Подольска смогут стать зрителями шоу со спецэффектами, феерическими костюмами в исполнении профессиональных фигуристов. Состав представления порадует как самых маленьких зрителей, так и взрослых.

Ранее в подмосковном городском округе Подольск выбрали лучшего воспитателя муниципалитета. Так, сотрудница дошкольного учреждения седьмой гимназии Анна Сапегина получила звание лучшей воспитательницы городского округа. Теперь ей предстоит выступить на региональном этапе профессионального конкурса весной 2024 года.