Галкин отвернулся от Пугачевой. Громкое появление беглой четы превратилось в анекдот

Приезд четы Пугачевых-Галкиных на фестиваль «кормилицы всего СССР», который проводит Лайма Вайкуле в Юрмале, стал поводом для многочисленных шуток и анекдотов в Сети.

Как известно, увидев Галкина и Пугачёву, представители прессы немедленно окружили их. Судя по реакции Аллы Борисовны, она уже отвыкла от такого внимания. На фоне камер она казалась немного смущенной.

В отличие от своей супруги, Галкин чувствовал себя на публике как рыба в воде. Он внезапно отвернулся от жены и начал оживленно общаться с представителями СМИ. Беглый юморист активно продвигал себя: обещал выступление в Киеве и даже пытался говорить по-украински.

Однако тут его ждало фиаско: с самого начала стало очевидно, что у Галкина возникли проблемы с речью. Он пытался подобрать слова, но смог сформулировать только пару фраз. Это выглядело забавно.

Напомним, после того как началась специальная военная операция, Максим Галкин и Алла Пугачёва покинули территорию Российской Федерации. Они решили отказаться от доброго отношения своих поклонников, сделав резкие заявления. Максим Галкин выразил поддержку украинской армии, а Алла Пугачева назвала жителей России «холопами» и «рабами».

* Признан иноагентом в России.