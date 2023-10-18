Галкин* собрался ловко улизнуть из Израиля, чтобы заработать деньжат

Вместо того, чтобы как истинный патриот своей новой родины вступить в ряды ЦАХАЛ, беглый российский шоумен и комик решил подстраховаться и под шумок унести ноги куда подальше от охваченного войной Ближнего Востока и Израиля в первую очередь.

У себя в аккаунте в соцсетях Галкин* проинформировал подписчиков, что буквально на днях покинет жену Аллу Пугачеву, детей, Израиль и отправится с концертным чесом по странам более спокойной Европы.

«Уже через несколько дней начало тура, концерты по расписанию: Кипр, Польша, Молдова, Великобритания. До встречи!» – написал Галкин* в соцсетях.

Подписчики комика не оценили концертный порыв российского релоканта и пристыдили его, что таким образом комик старается всеми силами увернуться от любой ответственности.

* - признан иноагентом в РФ