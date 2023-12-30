Гастроэнтеролог Вялов обозначил простые методы избежать переедания в новогоднюю ночь

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, перед новогодним застольем не следует голодать, а незадолго до торжества можно сделать небольшой перекус с целью лучше контролировать свой аппетит. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что во время приема пищи нужно следить за содержимым своей тарелки, что поспособствует избежать переедания.

По мнению медика, во время застолья необходимо сосредоточиться на разговоре и общении.

Он отметил, что одним из главных факторов переедания является непродуманное поедание пищи, когда люди слушают разговоры.