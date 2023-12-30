Гастроэнтеролог Вялов обозначил простые методы избежать переедания в новогоднюю ночь
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По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, перед новогодним застольем не следует голодать, а незадолго до торжества можно сделать небольшой перекус с целью лучше контролировать свой аппетит. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что во время приема пищи нужно следить за содержимым своей тарелки, что поспособствует избежать переедания.
По мнению медика, во время застолья необходимо сосредоточиться на разговоре и общении.
Он отметил, что одним из главных факторов переедания является непродуманное поедание пищи, когда люди слушают разговоры.