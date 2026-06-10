Газ отключили из-за соседа: кто виноват и что делать жильцам

Иногда для того, чтобы остаться без горячей плиты и отопления, достаточно одного непустившего соседа. Жильцы дома №17 на улице Новгородцевой в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге узнали это на собственном опыте. Газ в их подъезде пропал, а вернуть его пока не получается. Интернет-издание «Ямал-Медиа» узнало у юриста, что делать жильцам, если по вине одного соседа газ отключили всем.

Как все началось

Объявление на подъезде гласило: из-за утечки газа по стояку отдельной квартиры подача топлива прекращена на весь стояк. Жильцов попросили закрыть все газовые краны и ждать.

В АО «Екатеринбурггаз» пояснили: 25 мая во время плановой проверки при опрессовке газопровода зафиксировали падение давления. Это верный признак негерметичности системы. А значит — риск утечки. Газ отключили немедленно, как того требуют правила безопасности.

Дальше нужно было проверить газовое оборудование во всех квартирах подъезда, чтобы найти место утечки. И тут возникла проблема. В одну из квартир специалистов не пустили. Собственник, по данным компании, отсутствовал или отказывался открывать дверь.

Реакция соседей

Жильцы рассказали в местном паблике «ЖБИ Екатеринбург», что после публикации в СМИ газовики и представители управляющей компании приходили снова. «Почесались, поснимали и удалились ни с чем», — написали люди. Затем последовали звонки с просьбой сидеть дома — обещали подключать газ. А подъезд обклеили новыми объявлениями: теперь уже об отключении холодной и горячей воды.

Есть надежда

В «Екатеринбурггазе» сообщили: собственник проблемной квартиры наконец вышел на связь. Доступ для проверки оборудования он пообещал предоставить 11 июня. Если специалисты подтвердят, что с газовой инфраструктурой дома все в порядке, газоснабжение возобновят сразу же.

В компании подчеркнули: главная задача — безопасность. Неисправность в одной квартире может угрожать целому дому. Поэтому проверять оборудование газовики обязаны везде.

Что говорит закон

Собственники квартир по закону обязаны предоставлять доступ для проверки газового оборудования. Это прописано в постановлении правительства №410. Отказ — прямое нарушение.

Официально газ могут отключить в таких случаях:

нет тяги в дымоходах или вентиляции;

недостаточный приток воздуха;

неисправное или самодельное газовое оборудование;

обнаружена утечка;

незаконное переустройство или подключение к сети.

Если собственник не пускает проверяющих, газовики перекрывают кран на общедомовом стояке — например, с первого по пятый этаж. И включают обратно только после того, как виновник обеспечит доступ и устранит проблему. Все работы по возобновлению оплачивает он же.

Куда жаловаться, если пострадал из-за соседа

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин пояснил: в многоквартирном доме отдельного подключения нет, но из-за одного должника отключать всех — незаконно. В разных регионах к таким ситуациям относятся по-разному. Где-то администрация пресекает подобные действия, а где-то — нет.

До 2030 года действует мораторий на проверки, и оперативно повлиять на ситуацию сложно. Но выход есть. Соседи, оставшиеся без газа по чужой вине, могут взыскать убытки через суд. Правда, доказать их и связать именно с отключением газа — задача непростая. Упущенную выгоду взыскать почти невозможно.

Альтернативный путь — управляющая организация или сами жильцы идут в суд с требованием обязать виновника предоставить доступ в квартиру. Но процесс с участием судебных приставов может растянуться до полугода.

Пока жильцы дома на Новгородцевой ждут 11 июня и надеются, что на этот раз газовиков все же пустят.