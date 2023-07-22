Газманов получил от жены трогательное послание в День Рождения

Как сообщает портал «Дни.ру» , певец не перестает радовать публику на сцене даже в 72 года.

Олег Газманов не сдает позиции. Он продолжает выступать на сцене с такой же энергией и харизмой.

Неотъемлемой частью успеха артиста является поддержка его супруги Марины. Она не просто является его лучшим другом, но и любит своего супруга всем сердцем. Марина Анатольевна помогает Олегу Газманову пережить все жизненные трудности.

На день рождения певца возлюбленная оставила в соцсетях послание, полное трогательных фраз. Оно стало искренним выражением ее чувств и восхищения к мужу. Супруга Газманова хоть и сочинила нескладные строки, но все же уверена в том, что они – произведение искусства. А иначе они увидели бы свет?