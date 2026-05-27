«Побег года» в Подмосковье: баран сбежал от жертвоприношения на Курбан-байрам и устроил переполох

В поселке Жаворонки (Одинцовский район) местные жители стали свидетелями необычного побега. Баран, которого готовили к жертвоприношению на праздник Курбан-байрам, вырвался на свободу и устроил переполох на улицах. Об этом пишет REGIONS.

Очевидцы рассказали, что животное внезапно появилось на центральной улице поселка, носилось по проезжей части, пугало прохожих и создавало аварийные ситуации. Затем баран вбежал на спортивную площадку и долго не мог найти выход. Фотографии и видео с «беглецом» мгновенно разлетелись по соцсетям. Инцидент жители уже окрестили «побегом года».

Зоолог и ветеринар Геннадий Злобин в беседе с REGIONS объяснил поведение животного. По его словам, бараны от природы пугливы. В незнакомой обстановке, при громких звуках и резких движениях они могут запаниковать и броситься наутек. Эксперт подчеркнул: важно фиксировать животных надежно и не оставлять их без присмотра, особенно в преддверии праздников, когда вокруг много людей и шума.

Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе, во время которого совершается жертвоприношение. Обычно для этого используют баранов, коз или коров. Владельцы животных должны обеспечить их надежную фиксацию, чтобы избежать подобных инцидентов. По последним данным, сбежавшего барана поймали и вернули хозяевам. Жертвоприношение, вероятно, состоялось, но уже без дополнительных приключений. Жители Жаворонков, впрочем, еще долго будут обсуждать неожиданного «беглеца».

