8 медалей завоевали подмосковные дзюдоисты на Кубке Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге

Дзюдоисты из Подмосковья ярко проявили себя на международных соревнованиях «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир, прошедший с 22 по 25 мая в Санкт‐Петербурге, принес команде 8 наград. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На вторую ступень пьедестала поднялись Илья Топтыгин (весовая категория до 60 кг, Щелково), Павел Коловердов (весовая категория до 73 кг, Щелково) и Эмиль Раджабханов (весовая категория до 66 кг, Химки).

Бронзовыми призерами стали Давид Топсакалян (весовая категория до 66 кг, Фрязино), Тимур Алиев (весовая категория до 81 кг, Щелково), Иван Цветков (весовая категория до 66 кг, Подольск), Гарик Садоян (весовая категория до 81 кг, Фрязино) и Замират Кусаева (весовая категория свыше 78 кг, Химки).

Масштаб турнира подчеркивает представительный состав участников: 300 спортсменов из 7 стран. Состязания стали отличной площадкой для обмена опытом и проверки сил перед грядущими первенствами Европы и мира.

