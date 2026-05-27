Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 216 засоров на сетях водоотведения
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 216 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В каждом втором случае причиной засора был сброс в канализацию запрещенных предметов — текстиля, влажных салфеток, остатков пищи, ватных дисков, наполнителя для кошачьих туалетов, строительного мусора.
«Попадая в трубы, эти изделия мгновенно впитывают влагу, разбухают и становятся прочной основой для будущих тампонад. К ним присоединяются жиры, волосы и другой мусор, образуя плотный, практически монолитный ком, который блокирует ток сточных вод», — объяснили в министерстве.
Для устранения таких засоров требуется спецтехника — каналопромывочные машины.
