300-летний дуб в Балашихе могли описать в «Войне и мире»: краеведы спорят о прототипе

В Балашихе рядом с Носовихинским шоссе растет дуб, возраст которого, по оценкам краеведов, достигает 300 лет. Местные энтузиасты выдвинули версию, что именно это дерево стало прототипом знаменитого дуба из романа Льва Толстого «Война и мир». Своими соображениями они поделились в Telegram-канале «Железнодорожный». Об этом сообщает REGIONS.

Сторонники гипотезы указывают, что писатель часто бывал в этих краях — навещал друга Дмитрия Рябушинского. Кроме того, в Балашихе находится станция Обираловка (ныне Железнодорожная), описанная в «Анне Карениной». Однако краевед, знаток истории Балашихинского района Наталья Бобыкина в беседе с REGIONS подвергла сомнению эту версию.

По словам Бобыкиной, Толстой действительно приезжал на станцию Обираловка, но не к Рябушинскому, а к своему родственнику Рюмину, который встречал его на пролетке и увозил в усадьбу Кучино. Тогда платформы Кучино еще не существовало (она появилась в 1898 году). Теоретически писатель мог видеть дуб по дороге. Однако более вероятным считается, что прототипом дерева из «Войны и мира» служит дуб в усадьбе Толстых в Тульской области (село Никольское-Вяземское), как утверждают экскурсоводы музея-усадьбы.

Тем не менее, сам дуб в Кучино признан ценным природным объектом. В 2025 году его включили в Национальный реестр памятников природы. Также в Балашихе есть и другие старовозрастные деревья под охраной — например, 150-летняя сосна в парке деревни Полтево с диаметром ствола около метра. Эти деревья являются частью региональных памятников природы.

