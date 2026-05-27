Спецназ задержал москвича по пути на работу за миллионный долг по алиментам дочери

В Москве бойцы спецназа задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет уклонялся от уплаты алиментов своей дочери. Сумма задолженности превысила один миллион рублей. Об этом пишет Мослента со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Должник находился в исполнительном розыске, поскольку скрывал свое местонахождение. Однако судебным приставам удалось установить его передвижения в районе Новогиреево. Силовики расставили засаду на маршруте мужчины до работы. Когда он шел к офису, его задержали.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что москвич вел себя агрессивно. Двое мужчин в масках подвели его к служебной машине и поместили в салон. Позже были показаны кадры из отдела, где инспекторы проводили допрос.

На неплательщика составили административный протокол. Ему назначили 50 часов исправительных работ. В случае если он продолжит игнорировать обязанность выплачивать алименты на ребенка, правоохранители намерены привлечь его к ответственности уже по уголовной статье. По данным канала, в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери.

