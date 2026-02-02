«Газовая горелка на водяном шланге». ЧП в дагестанском детсаду: какие еще нарушения скрывались за фасадом?

В Дагестане расследуется инцидент с отравлением угарным газом воспитанников сельского детского сада. Как сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале, проверка выявила грубые нарушения при газификации учреждения в селе Параул Карабудахкентского района.

По словам министра, специалисты «Газпром газораспределение Дагестан», оперативно выехавшие на место, установили, что «здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал».

Предварительная версия причины трагедии такова: источником опасности стал самодельный отопительный прибор, подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности.

Ранее сообщалось о том, что пятерых детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане.