«Газовая горелка на водяном шланге». ЧП в дагестанском детсаду: какие еще нарушения скрывались за фасадом?
Детсад в Дагестане, где отравились дети, был незаконно подключен к газопроводу
В Дагестане расследуется инцидент с отравлением угарным газом воспитанников сельского детского сада. Как сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев в своем Telegram-канале, проверка выявила грубые нарушения при газификации учреждения в селе Параул Карабудахкентского района.
По словам министра, специалисты «Газпром газораспределение Дагестан», оперативно выехавшие на место, установили, что «здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал».
Предварительная версия причины трагедии такова: источником опасности стал самодельный отопительный прибор, подключенный к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности.
Ранее сообщалось о том, что пятерых детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане.