Спасатели Подмосковья освободили пенсионерку, которую заперли на балконе 20 кошек

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили пенсионерку, которую случайно заперли на балконе ее питомцы — около 20 кошек. Инцидент произошел в селе Узуново в Серебряных Прудах.

Днем 3 апреля в службу «112» поступило сообщение о том, что на балконе третьего этажа заблокирована пожилая женщина. Спасателей на место вызвали соседи пенсионерки.

Прибывшие на место специалисты установили, что 90-летнюю жительницу случайно заперли на балконе ее 20 кошек. Спасатели воспользовались лестницей, поднялись на балкон и открыли дверь. Пенсионерка была напугана, но в медицинской помощи не нуждалась.

