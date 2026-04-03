В Минсельхозе Подмосковья рассказали, во сколько обойдется испечь домашний кулич на Пасху

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассчитали индекс домашнего кулича на Пасху. В этом году праздник будет отмечаться 12 апреля.

За основу специалисты ведомства взяли средние цены в четырех розничных сетях региона и определили набор ингредиентов для классического кулича на шесть порций.

Общая стоимость составила 713 рублей. В эту сумму вошел 1 кг пшеничной муки, 500 мл молока, 200 г сливочного масла, 300 г сахара, шесть куриных яиц, а также сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.