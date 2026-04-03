Масло вместо крема: 98-летняя модель из России раскрыла секрет своей молодости

98 лет, а ей никто не дает больше 80. Российская модель зрелого возраста Нина Спажева посетила косметологический салон в Москве и раскрыла рецепт своей неувядающей красоты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Секреты, которыми поделилась долгожительница, шокируют поклонников дорогих кремов. Воспитанная бабушкой, Нина Владимировна рассказала, что в юности на ночь мазала лицо обычным сливочным маслом или простым кремом, а днем увлажняла только губы. Бабушка приучила ее главному правилу: выходя из дома, нужно выглядеть человеком, даже если просто встала с постели.

Сейчас модель пользуется современной косметикой, но с оговоркой: крем наносит через день, давая коже отдыхать. Техника нанесения тоже необычная: сначала легкие похлопывания по нервным точкам, затем нажатия. Спажева не утверждает, что выглядит молодо, но честно признается: свой 98-летний возраст ей никто не дает.

