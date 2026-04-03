₽399 тыс. в месяц и пост мэра: в Туле раскрыли зарплаты главврачей

Тульский минздрав рассекретил доходы руководителей медицинских учреждений за 2025 год. И цифры, мягко говоря, впечатляют. Лидером рейтинга стал Алексей Эрк — главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники. Его ежемесячный заработок составил 399 161 рубль. Примечательно, что Эрк также занимает пост мэра Тулы. Об этом сообщает «ТСН24».

Второе место у Олега Черепенко, который возглавляет областной перинатальный центр. Его зарплата — 354 271 рубль. Третью строчку заняла Наталья Руднева, главный врач кожно-венерологического диспансера, с доходом 339 698 рублей.

Но настоящая сенсация скрывается в цифрах учреждения, которое не попало в топ-3. Речь о Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Его главный врач получает 279 429 рублей. Однако его заместители — 322 тысячи и 302 тысячи рублей соответственно. То есть подчиненные зарабатывают больше начальника. Как такое возможно, минздрав не пояснил.

Ранее москвичка попала в реанимацию после уколов для похудения.