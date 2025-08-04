ГД рассмотрит проект закона о запрете въезда в РФ судимых по тяжким статьям мигрантов

Парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе планируют представить законопроект, который предусматривает бессрочный запрет на въезд в Россию для иностранных граждан, осужденных за особо тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении документ.

В пресс-службе партии агентству сообщили, что в понедельник, 4 августа, на рассмотрение Государственной Думы будет внесен законопроект, который предусматривает введение запрета для всех ранее осужденных мигрантов, независимо от того, была ли судимость снята или погашена.

«Законопроект направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан Российской Федерации путем введения пожизненного запрета на въезд в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений как на территории РФ, так и за ее пределами», — приводится в пояснительной записке к проекту.

По мнению автора законопроекта, депутата Сергея Миронова, принятие этого проекта поможет создать эффективную правовую защиту от въезда мигрантов, которые могут быть преступниками и представлять опасность для жителей России.