Где собрать дешевле всего: назван город-миллионник с самыми низкими школьными тратами

Сборы ребенка к 1 сентября в российских городах-миллионниках в 2026 году обойдутся родителям в среднем от ₽15,2 тыс. до ₽21 тыс. Исследование SuperJob, охватившее 9 тыс. родителей из 16 крупнейших городов, выявило регионы с наиболее доступными ценами, а также зафиксировало рост расходов в миллионниках в среднем на 10% за год и увеличение доли кредитов на школьные товары, пишет РБК.

Самые бюджетные и самые дорогие города для подготовки школьников

По результатам исследования, меньше всего на сборы ребенка в школу тратят жители Волгограда (₽15,2 тыс.) и Уфы (₽15,3 тыс.). Самый высокий ценник зафиксирован в Москве, где подготовка школьника обходится в среднем в ₽21 тыс., что на 9% превышает показатели прошлого года. На втором месте по уровню трат находится Санкт-Петербург с показателем ₽19,4 тыс. (+11%), а на третьем — Красноярск, где расходы выросли до ₽18,5 тыс. (+10%).

Динамика роста расходов и лидеры по удорожанию за 2026 год

Годом ранее сборы в столице обходились в ₽19,2 тыс., в Санкт-Петербурге — в ₽17,5 тыс., а минимальные показатели удерживали Уфа (₽13,8 тыс.) и Волгоград (₽13,9 тыс.). В среднем по всем миллионникам расходы на подготовку к школе за год поднялись на 10%, причем наибольшие темпы прироста чека продемонстрировали Воронеж, Челябинск и Пермь. В долгосрочной перспективе за последние семь лет школьные товары подорожали в 1,8–2,5 раза с основным пиком роста цен в 2021–2023 годах.

Финансовые механизмы семей и статистика школьных кредитов

Опрос, проводившийся с 27 июля по 24 августа 2026 года, показал увеличение финансовой нагрузки на семейные бюджеты. Из-за существенного роста стоимости канцтоваров, формы и школьных принадлежностей 9% опрошенных родителей в этом году вынуждены брать кредиты на подготовку детей к 1 сентября, тогда как в 2025 году доля оформлявших заемные средства составляла лишь 5%.